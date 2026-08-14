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Publicada em 14 de Agosto de 2026 às 18:13

Corinthians retoma conversa com Memphis, e caso pode ter nova reviravolta

Timão ainda não desistiu de Menphis

Timão ainda não desistiu de Menphis

Rodrigo Coca/Agência Corinthians/JC
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Agências
A novela não acabou. O Corinthians retomou conversas com o staff de Memphis Depay e discute até mesmo uma possível renegociação para renovação de contrato, disse o repórter Fábio Lázaro no De Primeira, do Canal UOL.

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