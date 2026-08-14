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CapaEsportesCampeonato Brasileiro

Publicada em 14 de Agosto de 2026 às 17:58

Inter x Remo: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Colorado enfrenta adversário direto na luta contra o rebaixamento

Colorado enfrenta adversário direto na luta contra o rebaixamento

Ricardo Duarte/Inter/JC
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JC
JC
O Inter recebe o Remo nesta segunda-feira (17), às 20h, no Beira-Rio, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Colorado vem de um 0 a 0 com o líder Palmeiras, fora de casa. Os paraenses empataram em 2 a 2, em casa com o Atlético-MG na última rodada da competição.

O Alvirrubro começou a semana de treinos na quarta-feira (12), e não vai dar folga para o grupo de jogadores no final de semana. O departamento médico conta com apenas um atleta, o goleiro uruguaio Rochet, que passou por uma cirurgia no dia quatro de agosto. Com isso o técnico Paulo Pezzolano terá todo o elenco à sua disposição. O Colorado está a um ponto do Z-4, uma vitória frente ao Remo, somado ao importante ponto conquistado em São Paulo, deve garantir uma semana de treinos tranquila para o Uruguaio.

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