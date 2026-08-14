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Publicada em 14 de Agosto de 2026 às 17:58

Porto Alegre ganha novo clube de padel com cinco quadras, aulas e espaço de convivência

Infraestrutura é de aproximadamente 2.500 metros quadrados de área total e pé-direito de até 11,5 metros

Infraestrutura é de aproximadamente 2.500 metros quadrados de área total e pé-direito de até 11,5 metros

Ane Gazzaneo/Divulgação/JC
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Já está em funcionamento em Porto Alegre a Arena Volx Padel , novo clube dedicado à prática de um dos esportes que mais cresce no Brasil. Localizado na Rua Comendador Azevedo, 185, no bairro Floresta, o espaço reúne estrutura para atletas experientes, iniciantes e famílias, oferecendo experiências que vão além das quadras.

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