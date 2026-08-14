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CapaEsportesFutebol Internacional

Publicada em 14 de Agosto de 2026 às 18:22

Brasileiro cofundador do Facebook e Jeff Bezos compram 30% do Liverpool por R$ 11,6 bilhões

Consórcio avalia o Liverpool em R$ 38,9 bilhões em venda parcial

Consórcio avalia o Liverpool em R$ 38,9 bilhões em venda parcial

ROSLAN RAHMAN/AFP/JC
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Agências
O Liverpool, da Inglaterra, oficializou a venda de 30% das suas ações a 1892 Holdings, um consórcio liderado e administrado pelo empresário britânico Amit Bhatia e com participação de Jeff Bezos, CEO da Amazon, e Eduardo Saverin, brasileiro cofundador do Facebook.

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