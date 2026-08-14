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Publicada em 14 de Agosto de 2026 às 17:15

Atlético-MG x Grêmio: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Grêmio viaja rumo a Belo Horizonte para buscar a primeira vitória fora de casa no Brasileião

Grêmio viaja rumo a Belo Horizonte para buscar a primeira vitória fora de casa no Brasileião

LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA/JC
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O Grêmio entra em campo pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto contra o Atlético-MG, acontece neste domingo (16), às 16h, em Belo Horizonte, na Arena MRV. O Tricolor, teve uma semana cheia de treinos, recebeu reforços e viaja para Minas em busca da sua primeira vitória fora de casa. 

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