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CapaEsportesGrêmio

Publicada em 14 de Agosto de 2026 às 16:20

Grêmio celebra 30 anos da tríplice coroa com novo uniforme

Nova camisa já está disponível para compra no e-commerce e na loja da Arena

Nova camisa já está disponível para compra no e-commerce e na loja da Arena

Divulgação / Grêmio FBPA/JC
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Guilherme Negruni
Nesta sexta-feira (14), o Grêmio anunciou o lançamento da sua terceira camisa. O novo uniforme é uma homenagem aos 30 anos da conquista da tríplice coroa (Gaúcho, Recopa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro). A nova fornecedora de material do Tricolor, a New Balance, fechou a sua temporada de estreia com uma peça que amarra toda a campanha voltada para o ano vitorioso do clube.

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