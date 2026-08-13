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Publicada em 13 de Agosto de 2026 às 20:42

Infantino recebe apoio de seis federações árabes para se reeleger em meio à crise na Fifa

Crise aumenta após plano de investimentos em Copa fracassar

Crise aumenta após plano de investimentos em Copa fracassar

Handout/Colombian Presidency/AFP
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Agências
Os dirigentes de seis federações árabes de futebol expressaram seu "apoio total" e "confiança" em Gianni Infantino nesta quinta-feira (13), enquanto o pressionado presidente da Fifa luta para manter o cargo após o fracasso de seu plano de investimento privado para a Copa do Mundo.

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