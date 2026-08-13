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Publicada em 13 de Agosto de 2026 às 19:00

Morre Mosquito, campeão mundial de basquete e duas vezes medalhista olímpico

Lenda do basquete morre aos 87 anos

Lenda do basquete morre aos 87 anos

Divulgação/CBB/JC
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Agências
O basquete brasileiro está de luto mais uma vez em 2026. Menos de quatro meses após a morte de Oscar Schmidt, a modalidade se despede nesta quinta-feira (13) de Carlos Massoni, o Mosquito, campeão mundial em 1963, aos 87 anos. O ex-jogador ainda conquistou duas medalhas de bronze com a seleção brasileira nos Jogos de Roma-1960 e Tóquio-1964.

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