Série B - Pela 22ª rodada da competição, nesta sexta-feira (14), às 19h30min, São Bernardo x Botafogo-SP e Ponte Preta x Náutico, e às 20h30min, Sport x Londrina. No sábado (15), às 16h, Criciúma x Goiás, Atlético-GO x Vila Nova e Ceará x Cuiabá, e às 18h30min, Juventude x Fortaleza. Já no domingo (16), às 11h, Operário-PR x Avaí, e às 18h30min, América-MG x Athletic-MG e CRB x Novorizontino.
Série C - Pela 17ª rodada da fase de grupos, no domingo (16), às 16h, o Caxias recebe o Figueirense no Centenário.
Série D - Depois de empatar em 1 a 1 na ida, o São José visita o Gama-DF no Bezerrão, em busca de uma vaga nas semifinais do torneio. Caso avance de fase, o time da Capital garantirá sua vaga na terceira divisão do Nacional no ano que vem.
Divisão de Acesso - Pela 5ª rodada, no sábado (15), às 15h, Glória de Vacaria x APAFUT e Aimoré x Bagé. No domingo (16), às 11h, Santa Cruz x Gramadense, às 15h, Brasil-Pel x Brasil de Farroupilha, Veranópolis x Pelotas e União Frederiquense x Esportivo. Trinta minutos depois, Lajeadense x Passo Fundo, e às 16h, Guarani-VA x Gaúcho-PF.
Brasileirão Feminino - Pela penúltima rodada da fase de liga, nesta sexta-feira (14), às 21h, as Mosqueteiras enfrentam o Atlético-MG na Arena MRV. No sábado (15), às 19h, as Gurias Coloradas encaram a Ferroviária no Sesc Protásio Alves. No domingo (16), às 11h, as Gurias Jaconeras enfrentam o Palmeiras na Arena Barueri.
Fluminense - O clube carioca anunciou na manhã desta quinta-feira (13) a demissão do técnico Luis Zubeldía. A decisão da diretoria tricolor vem após o empate sem gols com o Independiente Rivadavia, no Maracanã, pela primeira partida da fase de oitavas de final da Libertadores.
NBA - Em menos de um ano, o Los Angeles Lakers deve ser vendido mais uma vez. Após Mark Walter comprar o time por US$ 10 bilhões (R$ 52 bilhões) no fim de outubro do ano passado, a equipe californiana está prestes a ser revendida pelo maior valor já pago por uma franquia esportiva na América do Norte. Josh Kushner e Bob Iger fizeram oferta de cerca de US$ 12,5 bilhões (R$ 64,7 bilhões), e devem virar os novos donos do time.
Óbito - O basquete brasileiro se despediu nesta quinta-feira (13) de Carlos Massoni, o Mosquito, campeão mundial em 1963, aos 87 anos. O ex-jogador ainda conquistou duas medalhas de bronze com a seleção brasileira nos Jogos de Roma-1960 e Tóquio 1964.
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