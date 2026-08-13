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Publicada em 13 de Agosto de 2026 às 17:44

Memphis Depay pode cobrar até R$ 180 milhões do Corinthians na Justiça

Presidente do Corinthians desiste de acordo e dívida pode ir à Justiça

Presidente do Corinthians desiste de acordo e dívida pode ir à Justiça

Rodrigo Coca/Agência Corinthians/JC
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Agências
Memphis Depay decidiu acionar a Justiça e deve cobrar do Corinthians - além da dívida de R$ 77 milhões, com juros, por bonificações não pagas - o valor integral do novo contrato que Osmar Stábile, presidente do clube, desistiu de assinar na terça-feira (11). Segundo informado inicialmente pelo GE e confirmado pelo Estadão, o estafe do holandês pretende pedir o pagamento de mais R$ 102 milhões, pelo não cumprimento do acordo entre as partes, o que elevaria a dívida para a casa dos R$ 180 milhões.

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