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Publicada em 13 de Agosto de 2026 às 20:58

Grêmio viaja até Belo Horizonte em busca da primeira vitória fora de casa

Legalizado junto ao BID, volante croata deve estrear contra o Galo

Legalizado junto ao BID, volante croata deve estrear contra o Galo

/LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA/JC
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Guilherme Negruni
Após uma semana sem partidas, o Grêmio volta a campo neste domingo (16) para enfrentar o Atlético-MG, na Arena MRV, em Belo Horizonte, às 16h. E o técnico Luís Castro deve ter um novo reforço para a 23ª rodada do Brasileirão: Krovinovic já está regularizado junto à CBF. Nesta quinta-feira foi publicado o nome do croata no Boletim Informativo Diário (BID) e o jogador pode atuar em todas as funções do meio-campo, "Sei que posso jogar em todas as posições do meio, mais para frente e mais para trás. Antes era mais 10. Nos últimos anos, aprendi muito da parte defensiva e sei que sou um jogador mais completo", afirmou.

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