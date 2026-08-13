Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEsportesCampeonato Brasileiro

Publicada em 13 de Agosto de 2026 às 20:58

Em meio a duelo contra o Remo, Inter encara processo jurídico por dívida

Argentino Villagra deve retornar à titularidade no meio-campo

Argentino Villagra deve retornar à titularidade no meio-campo

/Ricardo Duarte/Inter/JC
Compartilhe:
Filipe Plentz Munari
Seguindo a preparação para encarar o Remo na próxima segunda-feira (17), às 20h, no Beira-Rio, o Inter segue tentando equilibrar as finanças para contratar novos jogadores para o elenco de Paulo Pezzolano. Recentemente, o clube ofereceu um trator como garantia à Justiça do Rio Grande do Sul em um processo movido pelo empresário Tiago Silva dos Santos para cobrar uma dívida.

Notícias relacionadas