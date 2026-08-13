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Publicada em 13 de Agosto de 2026 às 18:18

Fluminense anuncia demissão do técnico Luis Zubeldía

Zubeldía sai sem títulos após 61 partidas no comando tricolor

Zubeldía sai sem títulos após 61 partidas no comando tricolor

MAURO PIMENTEL/AFP/JC
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Agências
O Fluminense anunciou na manhã desta quinta-feira (13) a demissão do técnico Luis Zubeldía. A decisão da diretoria tricolor vem na esteira do empate sem gols com o Independiente Rivadavia, no Maracanã, pela primeira partida da fase de oitavas de final da Libertadores. O jogo da volta acontece no dia 18, em Mendoza, na Argentina.

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