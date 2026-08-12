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Publicada em 12 de Agosto de 2026 às 19:52

Espanhol Xavi Hernández assume a Holanda até 2030: 'Sou um pouco filho do futebol holandês'

Ex-jogador do Barcelona assumirá o lugar de Ronald Koeman na Holanda

Ex-jogador do Barcelona assumirá o lugar de Ronald Koeman na Holanda

Josep Lago/AFP/JC
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Agências
Um dia após a inesperada recusa de Arne Slot, a Real Associação Neerlandesa de Futebol (KNVB) surpreendeu e anunciou seu novo treinador até a Copa do Mundo de 2030. Campeão do Mundo em 2010 jogando pela Espanha em decisão justamente contra a esquadra holandesa, Xavi Hernández assume a vaga deixada por Ronald Koeman. 

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