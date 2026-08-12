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CapaEsportesSupercopa Da Europa

Publicada em 12 de Agosto de 2026 às 20:05

PSG frustra empolgação do Aston Villa e conquista o bicampeonato da Supercopa da Europa

Essa foi a 13ª taça da forte equipe francesa sob o comando do espanhol Luis Enrique

Essa foi a 13ª taça da forte equipe francesa sob o comando do espanhol Luis Enrique

FRANCK FIFE/AFP/JC
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Agências
Pela oitava edição seguida, o título da Supercopa da Europa termina com o ganhador da Champions League. Desta vez, com um bicampeão. Detentor do troféu, o Paris Saint-Germain desbancou mais um rival inglês para largar a atual temporada como a passada, dando a volta olímpica. Nesta quarta-feira (12), fez 2 a 1 em um empolgado Aston Villa, em Salzburg, na Áustria, repetindo o feito de 2025, quando bateu o Tottenham nos pênaltis.

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