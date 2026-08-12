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Publicada em 12 de Agosto de 2026 às 22:30

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Filipe Plentz Munari
Supercopa da Uefa - Nesta quarta-feira (12), PSG e Aston Villa decidiram em Salzburg o novo super campeão europeu. O duelo entre franceses e ingleses terminou com a vitória dos parisienses por 2 a 1. Os gols foram marcados por Kvaratskhelia e Doué, pelos campeões da Europa, e Brian Madjo, para a equipe de Birmingham.

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