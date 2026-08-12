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Publicada em 12 de Agosto de 2026 às 19:52

Grêmio anuncia Leonardo Gaciba como novo consultor de arbitragem

Croata deve ter seu visto regularizado e aguarda CBF para estrear

Croata deve ter seu visto regularizado e aguarda CBF para estrear

/LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA/JC
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Guilherme Negruni
O meia croata Filip Krovinovic, que assinou o contrato com o Grêmio na segunda-feira (27), teve seu visto de trabalho publicado no Diário Oficial da União nesta quarta-feira (12). Agora, depende apenas da aparição no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para poder estrear pelo Tricolor.

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