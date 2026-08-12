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Publicada em 12 de Agosto de 2026 às 19:47

Inter desiste de congolês, mas sueco está 'bem encaminhado'

Abel Braga afirma que sueco esta bem próximo

Abel Braga afirma que sueco esta bem próximo

/Ricardo Duarte/Inter/JC
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Guilherme Negruni
Na manhã desta quarta-feira (12), o Inter anunciou que desistiu da contratação do centroavante congolês Cédric Bakambu. Segundo o clube, as condições para a conclusão da negociação não foram alcançadas entre as partes, com isso, o Colorado segue na busca por um substituto de Borré.

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