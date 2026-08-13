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Publicada em 13 de Agosto de 2026 às 14:57

Falta de patrocinador máster aumenta crise financeira da dupla Gre-Nal

Grêmio e Inter seguem sem patrocínio máster nos uniformes

Grêmio e Inter seguem sem patrocínio máster nos uniformes

Montagem sobre fotos de Lucas Uebel/GFPA/JC e Ricardo Duarte/Inter/JC
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Juliano Tatsch
Juliano Tatsch Editor-assistente
Na última semana, o Inter deu esperanças de que uma fonte fundamental de recursos para o clube poderia ser reativada. Em duas partidas, o clube estampou em sua camiseta o patrocínio máster da gigante chinesa do varejo Shopee. A parceria foi apenas para as partidas contra o Corinthians, pela Copa do Brasil e diante do Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro. Desde o encerramento do contrato com a casa de apostas Alpha – em dezembro de 2025 pelo Grêmio e em janeiro de 2026 pelo Inter – a dupla Gre-Nal não conta com patrocinador máster em sua camiseta.

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