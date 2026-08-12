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CapaEsportesóbito

Publicada em 12 de Agosto de 2026 às 20:20

Messi publica carta de despedida ao pai: 'Não sei o que fazer sem você, não sei como seguir'

Craque argentino compartilha dor da perda e reflete sobre sua carreira

Craque argentino compartilha dor da perda e reflete sobre sua carreira

CHANDAN KHANNA /AFP/JC
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Agências
Lionel Messi publicou uma emocionante carta de despedida para seu pai nesta quarta-feira, 12. Em uma publicação em suas redes sociais, o craque argentino homenageou Jorge Messi, que faleceu na última sexta-feira, 7, aos 68 anos.

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