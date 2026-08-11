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Publicada em 11 de Agosto de 2026 às 21:48

CBF define cronograma das quartas da Copa do Brasil: saiba datas, horários e onde assistir

Grêmio e Internacional medem forças dia 27 de agosto, às 20h, no Beira-Rio

Grêmio e Internacional medem forças dia 27 de agosto, às 20h, no Beira-Rio

LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA/JC
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Agências
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta terça-feira (11), os detalhes dos duelos válidos pela fase de quartas de final da Copa do Brasil. Grêmio e Internacional medem forças dia 27 de agosto, às 20h, no Beira-Rio, em confronto que terá transmissão exclusiva da Amazon Prime Vídeo.

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