Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEsportesEconomia

Publicada em 11 de Agosto de 2026 às 21:02

Federer deixa lista de bilionários após queda das ações de empresa de material esportivo

Ao todo, Federer perdeu US$ 52 milhões (cerca de R$ 266,6 milhões na cotação atual) de patrimônio.

Ao todo, Federer perdeu US$ 52 milhões (cerca de R$ 266,6 milhões na cotação atual) de patrimônio.

DAVID GRAY/AFP/JC
Compartilhe:
Agências
Roger Federer saiu de ranking de bilionários da Forbes nesta terça-feira, 11, por conta da queda das ações da empresa On Holding em 19%. O ex-tenista suíço, maior campeão de Wimbledon na Era Aberta, é acionista da companhia de material esportivo desde 2019.

Notícias relacionadas