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Publicada em 11 de Agosto de 2026 às 21:15

MP investiga uso de recursos do Corinthians para bancar segurança privada de Osmar Stabile

Empresas contratadas por Osmar Stabile estariam irregulares, diz MP

Empresas contratadas por Osmar Stabile estariam irregulares, diz MP

Alexandre Schneider/Getty Images/AFP
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Agências
O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) abriu, nesta terça-feira (11), uma investigação para apurar o uso de recursos do Corinthians para contratar serviços de segurança privada para Osmar Stabile, presidente do clube, conforme noticiado inicialmente pelo GE e confirmado pelo Estadão.

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