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Publicada em 11 de Agosto de 2026 às 17:19

Corinthians não renova com Memphis Depay após pressão política

Novela de renovação de contrato tem capítulo final

Novela de renovação de contrato tem capítulo final

Rodrigo Coca/Agência Corinthians/JC
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Agências
O Corinthians decidiu não renovar com Memphis Depay, conforme informado pelo clube nesta terça-feira (11) após um longo período de negociações e debates internos sobre a renovação. Ao longo das conversas, o presidente Osmar Stábile sofreu pressão de parte da diretoria, contrária à permanência do holandês no clube, sob o argumento de que os gastos para mantê-lo são muito altos.

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