Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEsportesFutebol Internacional

Publicada em 11 de Agosto de 2026 às 20:03

Quem são os possíveis concorrentes de Infantino na próxima eleição da Fifa?

Atual presidente da FIFA, já cohece alguns de seus concorrentes

Atual presidente da FIFA, já cohece alguns de seus concorrentes

Jim WATSON/AFP/JC
Compartilhe:
Agências
Em meio à crise vivida pela Fifa, após a tentativa de Gianni Infantino de apresentar uma proposta para receber investimento privado em competições, a próxima eleição da entidade pode ser crucial para a definição dos seus rumos.

Notícias relacionadas