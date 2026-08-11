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Publicada em 11 de Agosto de 2026 às 22:30

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Supercopa da Uefa - Nesta quarta-feira (12), PSG e Aston Villa decidem em Salzburg quem será o novo supercampeão europeu. O duelo entre franceses e ingleses está marcado para às 16h. O time parisiense foi campeão da Liga dos Campeões ao superar o Arsenal nas penalidades, após empatarem em 1 a 1. Já a equipe de Birmingham, venceu a Liga Europa em cima do Freiburg, da Alemanha, por 3 a 0.

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