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Publicada em 11 de Agosto de 2026 às 20:02

Gre-Nal decidirá vaga para as semifinais da Copa do Brasil

Quem avançar, enfrentará Cruzeiro ou Atlético-MG por uma vaga na final

Quem avançar, enfrentará Cruzeiro ou Atlético-MG por uma vaga na final

/Luciana Vermell/CBF/JC
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Filipe Plentz Munari
A CBF realizou nesta terça-feira (11), no Rio de Janeiro, o sorteio dos confrontos e do chaveamento da Copa do Brasil. Com direito a três clássicos regionais, a maior competição de mata-mata do País vai parar o Rio Grande do Sul, pois teremos Gre-Nal na próxima fase. Além da maior rivalidade do país tupiniquim, os outros duelos sorteados foram: Atlético-MG x Cruzeiro, Palmeiras x Santos e Vasco x Vitória. É a primeira vez na história da competição, que começou em 1989, que três das quatro partidas das quartas de final serão clássicos entre times rivais. Quem avançar para as semifinais, receberá R$ 9 milhões.

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