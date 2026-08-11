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CapaEsportesNba

Publicada em 11 de Agosto de 2026 às 18:18

NBA divulga tabela, LeBron James estreia pelo 76ers contra o campeão e encara ex-time no Natal

LeBron estreia no 76ers contra Knicks na abertura da NBA 2026/2027

LeBron estreia no 76ers contra Knicks na abertura da NBA 2026/2027

Justin Casterline/Getty Images/AFP/JC
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Agências
A NBA anunciou, nesta terça-feira (11), o calendário para o início da temporada regular 2026/2027, além dos confrontos da rodada de Natal. Com início definido para o dia 20 de outubro, a data terá a presença em quadra do veterano LeBron James, de 41 anos.

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