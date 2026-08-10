Libertadores - Pelo jogo de ida das oitavas de final da maior competição do continente, o Fluminense recebe o Independiente Rivadavia, da Argentina, no Maracanã, nesta terça-feira (11), às 19h. As equipes se enfrentaram na fase de grupos, com o clube argentino tendo vencido a partida no Rio de Janeiro por 2 a 1 e empatado a outra em 1 a 1. Sul-Americana - Pelo jogo de ida das oitavas de final, o São Paulo visita o Bolívar na altitude de La Paz, nesta terça-feira (11), às 21h30min. Os paulistas passaram em primeiro do seu grupo, enquanto os bolivianos caíram na fase de grupos da Libertadores e eliminaram o Grêmio, ganhando ambos os jogos num agregado de 4 a 2. Série B - Pela 21ª rodada do torneio, o Avaí recebe o CRB na Ressacada, nesta terça-feira (11), às 19h30min. O time catarinense se encontra em situação delicada na tabela, com apenas 20 pontos ocupa a 18ª colocação e, mesmo em caso de vitória, não saí da zona de rebaixamento. Já o time de Alagoas está na 11ª com 29. Futebol Brasileiro - Em reunião realizada nesta tarde de segunda-feira (10) em um hotel no Rio de Janeiro, os clubes das Séries A e B aprovaram um conjunto de regras para combater a cera. As mudanças estrearão na 23ª rodada dos dois campeonatos. A Lei Vini Jr., que pune jogadores que cobrirem a boca em discussões, foi aprovada. Além dela, é a retirada de um jogador de linha por um minuto quando o goleiro da mesma equipe solicitar atendimento médico, a regra também se aplica para os jogadores de linha. O VAR também poderá intervir em casos de segundo amarelo e em 2027, a revisão será estendida para outra situação: quando um escanteio concedido por engano resultar diretamente em gol ou pênalti. River Plate - Os Milionários anunciaram a contratação de Thiago Almada. O meia argentino, de 25 anos, assinou contrato até 2030 com o clube e foi oficializado como novo reforço. Ele estava no Atlético de Madrid e também foi alvo do Flamengo nesta janela de transferências. A contratação foi fechada em 20 milhões de euros (cerca de R$ 128 milhões). Liverpool - Os Reds anunciaram nesta segunda-feira (10), a contratação de Ronald Araújo, do Barcelona, por empréstimo. O zagueiro uruguaio jogará no clube da Premier League por uma temporada. Araújo, de 27 anos, tem contrato até 2031 com o time catalão, mas o Liverpool terá opção de compra em junho do ano que vem.

