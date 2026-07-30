Brasileirão Feminino - Pela 14ª rodada da competição, no sábado (1), às 16h, Mosqueteiras x América-MG. No domingo (2), às 11h, Santos x Jaconeras e Palmeiras x Gurias Coloradas.
Futebol Internacional - A Uefa anunciou nesta quinta-feira uma medida radical contra a proposta da Fifa de criar uma empresa para administrar seus torneios e vender ações a investidores privados. Após reunião virtual, a entidade europeia decretou que as 55 federações do continente vão boicotar todas as competições da Fifa enquanto a proposta estiver de pé.
Inter de Milão - O clube italiano anunciou, nesta quinta-feira, o zagueiro John Stones, ex-Manchester City. O jogador, que passou as últimas 10 temporadas no clube inglês, assinou com o time italiano até a metade de 2028.
Liverpool - Os Reds preparam uma investida para contratar Bradley Barcola, do Paris Saint-Germain. O clube inglês apresentará nos próximos dias uma proposta oficial pelo atacante francês de 23 anos, considerado o principal alvo para substituir Mohamed Salah no elenco. O clube francês estipulou um valor de cerca de 170 milhões de euros (aproximadamente R$ 1,09 bilhão) para liberar Barcola, cifra considerada elevada pelo Liverpool. Apesar disso, os ingleses acreditam que podem reduzir o preço durante as conversas.
Vasco - O Cruzmaltino abriu negociações para contratar o volante Kevin Castaño, do River Plate. O colombiano de 25 anos, que disputou a última Copa do Mundo, interessa ao departamento de futebol, que decidiu avançar em outra alternativa para o meio-campo diante da demora para concluir as tratativas pela contratação de Santiago Sosa, do Racing.
Atlético-MG - O Galo oficializou a contratação do centroavante Thiago Borbas, de 24 anos, nesta quinta-feira. O uruguaio pertence ao Bragantino e chega por empréstimo até o fim desta temporada. Borbas estava no Real Oviedo, da Espanha. Ele desembarcou em Belo Horizonte no último sábado. O contrato prevê opção de compra ao fim do vínculo de empréstimo.
Tênis - João Fonseca desembarcou e já treinou, nesta quinta-feira, em Montreal, onde, no domingo (2), começa o Masters 1000 local. Cabeça de chave número 22, o brasileiro, de 19 anos e 27º do mundo, saberá, nesta sexta, quais serão seus prováveis rivais no torneio canadense. O sorteio da chave principal começa às 12h.
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