Hípica Porto Alegrense inaugura Pista White Martins e amplia estrutura para competições nacionais

A Sociedade Hípica Porto Alegrense (SHPA) inaugurou, dia 11 de julho, a Pista White Martins, um dos investimentos recentes na infraestrutura equestre do Rio Grande do Sul. Após ampla reforma iniciada em dezembro de 2025, o espaço passa a oferecer pisos equestres, com foco no bem-estar dos cavalos, na segurança dos atletas e na qualificação das competições. As informações são da assessoria da sociedade.
Com investimento de R$ 1,33 milhão, a obra incluiu a implantação de novo piso, sistema de drenagem e irrigação automatizada, reservatório de água com capacidade para 200 mil litros, dois poços artesianos, captação de água da chuva e novos obstáculos para provas de salto. A modernização amplia a capacidade da SHPA para sediar campeonatos estaduais e nacionais, atendendo aos requisitos da Confederação Brasileira de Hipismo (CBH). O primeiro evento nacional já está confirmado para outubro.
Os recursos para a obra foram viabilizados por meio da participação dos associados, do patrocínio da White Martins, de investimentos realizados com a receita operacional do clube, de doações e do adiantamento de fluxo de caixa realizado pelo empresário Jorge Gerdau Johannpeter.
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