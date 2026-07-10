França vence Marrocos e é o primeiro semifinalista da Copa

A França é a primeira equipe garantida no top-4 do Mundial. Os franceses venceram Marrocos por 2 a 0 em Boston. Os gols foram marcados por Kylian Mbappé e Ousmane Dembelé, todos no segundo tempo. O camisa 10 ainda desperdiçou uma cobraça de pênalti na primeira etapa. Aos 24 minutos, Doué desarmou Hakimi na defesa, Olise puxou contra-ataque e Mbappé partiu para cima da marcação, foi atigindido por Mazraoui com um carrinho, e o árbitro marcou pênalti para a França. Na bola, o capitão desperdiçou. Já aos 14 da etapa final, Doué serviu Mbbapé, que de frente para a marcação de Diop, chutou de perna direita com efeito para abrir o placar para os Les Bleus. O gol que fechou a contagem foi aos 20, com Dembélé partindo em velocidade pelo meio-campo e chutando rasteiro no lado direito de Bono, sem chances para o marroquino. Agora, a seleção francesa aguarda o vencedor entre Espanha e Bélgica para saber quem será seu adversário na próxima fase.
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