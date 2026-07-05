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Publicada em 05 de Julho de 2026 às 17:45

Torcedores lotam rua em bairro de Porto Alegre para Brasil x Noruega

Torcedores se reúnem em Porto Alegre para assistir Brasil x Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026

Torcedores se reúnem em Porto Alegre para assistir Brasil x Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026

DANI BARCELLOS/ESPECIAL/JC
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Cláudio Isaías
Cláudio Isaías Repórter

Torcedores tomam vias em diversas regiões de Porto Alegre para assistir a Brasil e Noruega. Na rua Buenos Aires, no bairro Jardim Botânico, virou um cantinho da Copa do Mundo 2026 na Capital. Na torcida pelo Brasil, o público tomou conta da rua para torcer pela vitória da Seleção Brasileira pelas Oitavas de final do Mundial.

Aos dois minutos, os torcedores levaram um susto com o gol da Noruega, que foi anulado pela arbitragem. Foi marcado impedimento. 

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