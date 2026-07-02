Copa do Mundo - A Espanha não teve grandes dificuldades para vencer a Áustria por 3 a 0, nesta quinta-feira (2), em Inglewood, cidade ao lado de Los Angeles, nos Estados Unidos, pela segunda fase da Copa do Mundo. A vitória deu vaga nas oitavas para os espanhóis. Oyarzabal, duas vezes, e Pedro Porro marcaram pela Espanha.
Senegal - O meia Pape Gueye anunciou que se afastará da seleção de Senegal enquanto a atual comissão liderada pelo técnico Pape Thiaw estiver no comando. Ele tomou a decisão após a eliminação da equipe para a Bélgica com uma derrota por 3 a 2, de virada, na segunda fase do Mundial. Em suas redes sociais, Gueye não deu maiores detalhes sobre os motivos que o levaram a tomar a decisão, mas prometeu falar sobre os bastidores da queda de Senegal no Mundial em breve.
Grêmio - O Tricolor e a Chapecoense se enfrentam, neste sábado (4), às 19h, em amistoso da intertemporada. O jogo ocorre no Estádio Gigante do Norte, em Sinop, no Mato Grosso. Fora de campo, a direção encaminhou a contratação do volante Mandaca, do Juventude.
Inter - O Colorado encara o Coritiba neste sábado (4), às 11h, no Beira-Rio, válido por um jogo-treino. A partida terá os portões do estádio fechados. Nesta quinta, a diretoria confirmou que Rafael Borré foi liberado para realizar exames e está de saída para o River Plate-ARG.
Série B - Pela 16ª rodada da competição, neste sábado (4), às 16h, Londrina x CRB, às 16h, Criciúma x Sport e Novorizontino x Atlético-GO, e às 20h, Goiás x Ceará. No domingo (5), às 20h30min, Náutico x Juventude.
Série C - Pela 13ª rodada, neste sábado (4), às 20h30min, o Caxias visita a Ferroviária-SP na Arena Fonte Luminosa. No domingo (5), às 11h, o Ypiranga recebe o Paysandu no Colosso da Lagoa.
Série D - Pelos jogos de ida da segunda rodada do mata-mata, no sábado (4), o São José duela com a Portuguesa-RJ no Passo D’Areia, às 16h. Às 19h, o São Luiz visita o Velo Clube-SP no Benitão.
Tênis - O brasileiro João Fonseca retorna as gramas nesta sexta-feira (3) para enfrentar o russo Roman Safiullin por Wimbledon. A partida está marcada para começar às 7h.
Tênis de Mesa - As oitavas de final de simples masculino de Hugo Calderano no Smash dos EUA 2026 estão marcadas para esta sexta-feira (3), às 18h20min. Ele enfrentará o japonês Hiroto Shinozuka em busca de uma vaga nas quartas de final do torneio.
Fórmula 1 - Neste domingo, às 11h, ocorre o GP da Grã-Bretanha. A prova sprint será disputada no sábado, às 8h. O treino classificatório será ao meio-dia.
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