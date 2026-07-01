Grêmio - Depois da vitória no último sábado (27/6), o Tricolor trabalha para conseguir uma virada nos tribunais desportivos sobre o Cascavel. O clube paranaense aguarda o pagamento da segunda parcela devida pela venda de Bitello, em 2023. No fim de dezembro de 2023, o Grêmio pagou R$ 10,6 milhões depois de ação na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) da CBF.
Inter - No primeiro movimento de mercado na janela de meio do ano, o Colorado anunciou nesta quarta-feira (1º) a contratação do zagueiro Guillermo Maripán. Vindo do Torino, da Itália, o defensor de 32 anos assinou contrato até dezembro de 2028 e chega para assumir a titularidade em um setor conturbado da equipe, que tem Gabriel Mercado, Victor Gabriel, Felix Torres e Clayton Sampaio como opções.
Irã - Os jogadores iranianos foram recebidos com festa por uma multidão no aeroporto de Teerã nesta quarta-feira. Depois de parar na fase de grupos com três empates, a seleção iraniana ganhou apoio dos torcedores e os atletas foram tratados como heróis. A delegação do país enfrentou barreiras logísticas por causa da guerra com os Estados Unidos e teve de mudar sua base de treinos para Tijuana, no México, mesmo jogando todas as partidas em cidades americanas.
Bayern de Munique - O clube alemão anunciou a contratação do marroquino Ismael Saibari, com contrato válido até junho de 2031. O jogador defendia o PSV desde 2023, clube que o revelou para o futebol. Na última temporada, brilhou com a camisa do time holandês ao marcar 19 gols e distribuir 10 assistências. O clube alemão desembolsou cerca de 55 milhões de euros (R$ 326 milhões) para fechar a contratação.
Tênis - O brasileiro João Fonseca, cabeça de chave número 24 da competição, derrotou o holandês Jesper de Jong, 73º do ranking, por 3 a 0, parciais de 6/1, 7/5 e 6/4, pelo Grand Slam de Wimbledon. O adversário na terceira rodada será o russo Roman Safiullin, número 132 do ranking, em partida marcada para sexta-feira (3), ainda sem horário definido.
Tênis de Mesa - Hugo Calderano segue firme na disputa do WTT Smash de Los Angeles. Nesta quarta-feira, o brasileiro superou o chinês Chen Yuanyu por 3 sets a 0, com parciais de 11/5, 11/5 e 11/2, e avançou às oitavas de final da competição.
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