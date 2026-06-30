Grêmio - O Tricolor acertou a contratação do segundo reforço da intertemporada. Matheus Nascimento, 22 anos, chegou nesta terça-feira (30) a Porto Alegre para ser a nova opção para o ataque da equipe treinada por Luís Castro. O jogador passou as últimas temporadas no Los Angeles Galaxy, da MLS.
Inter - O Colorado avançou nas negociações por Calebe, meia de 26 anos que pertence ao Fortaleza, mas que estava emprestado ao Alavés, da Espanha. Ainda não há confirmação se o modelo do negócio será empréstimo com opção de compra ou compra em definitivo.
Holanda - A Federação Holandesa de Futebol protestou nesta terça-feira contra ataques sofridos por jogadores da seleção após a eliminação para o Marrocos, nos pênaltis, pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026. A entidade repudiou em nota as mensagens que classificou como racistas e discriminatórias. O comunicado foi publicado depois que Kluivert, Timber e Summerville, que desperdiçaram cobranças nas penalidades, passaram a receber uma série de ofensas em seus perfis nas redes sociais.
Parreira - Carlos Alberto Parreira, 83, respondeu bem a uma cirurgia para conter um sangramento nasal e voltou a respirar sem precisar de auxílio de aparelhos. Parreira está internado desde 16 de junho na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Samaritano Barra, na zona sudoeste do Rio de Janeiro, com quadro de inflamação pulmonar. Mesmo assim, o treinador do tetra ainda segue sem previsão de alta.
Tênis - Pela 2ª rodada de Wimbledon, o brasileiro João Fonseca enfrentará o holandês Jesper de Jong (75º) nesta quarta-feira (1). A partida está prevista para começar às 10h30min.
Tênis 2 - Bia Haddad foi eliminada de Wimbledon. A tenista brasileira, de 30 anos, foi superada pela russa Maria Timofeeva nesta terça-feira, pela primeira rodada do Grand Slam da grama. O placar foi de 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2.
NBA - O Los Angeles Lakers publicou um anúncio nas redes sociais nesta terça-feira (30) que nenhum torcedor gostaria de ler: o astro LeBron James não jogará mais pelo elenco norte-americano. Na carta, assinada pela dona dos Lakers, Jeanie Buss, o clube agradece o jogador pelos serviços prestados e exalta a participação de James no título de 2020, na vitória sobre o Miami Heat, por 4 a 2.
Continue sua leitura, escolha seu plano agora!