Série B - No fechamento da 15ª rodada, Botafogo-SP x CRB se enfrentam nesta terça-feira (30), às 20h. Uruguai - A precoce eliminação da Celeste na Copa do Mundo segue provocando desdobramentos nos bastidores da seleção. Após a derrota para a Espanha na última rodada da fase de grupos, o técnico Marcelo Bielsa reuniu os jogadores no hotel onde a delegação estava concentrada e afirmou que foi deixado sozinho durante o momento difícil vivido pela equipe. Em tom cabisbaixo, ele aproveitou para se despedir dos jogadores. Manchester City - Os Citizens anunciaram, na manhã desta segunda-feira (29), a contratação do técnico Enzo Maresca. O italiano, que teve passagem pelo Chelsea, terá a missão de substituir Pep Guardiola a partir da próxima temporada. Aos 46 anos, Maresca estava sem clube desde a virada do ano, quando deixou o time londrino por desentendimento com a diretoria. Botafogo - O Alvinegro teve uma boa notícia nesta segunda-feira (29). A Fifa retirou o primeiro dos seis transfer bans que impedem o clube de contratar e registrar novos jogadores. O transfer ban retirado nesta segunda foi referente à dívida pela contratação de Thiago Almada, em 2024. Em nota, o clube informou que a decisão da Fifa se deu por causa do reconhecimento do regime de Recuperação Judicial da equipe carioca. Futebol Internacional - Robert Lewandowski está de casa nova. O atacante vai vestir as cores do Chicago Fire, dos Estados Unidos, na próxima temporada. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (29). Lewandowski é um dos jogadores com mais gols na história do futebol, tendo balançado as redes mais de 700 vezes na carreira. Tênis de Mesa - Hugo Calderano enfrentará o chinês Chen Yuanyu na segunda rodada da chave principal do simples masculino do Smash dos Estados Unidos nesta terça-feira (30), às 16h. Atual número 8 do ranking mundial, o brasileiro reencontra o 21º colocado em um confronto que já aconteceu duas vezes em 2026, com uma vitória para cada lado. Tênis - Na estreia no torneio de Wimbledon, na Inglaterra, o brasileiro João Fonseca mostrou consistência e derrotou o espanhol Roberto Bautista Agut por 3 sets a 0, parciais de 7-6 (7-4), 6-4 e 6-3, nesta segunda-feira (29). Agora, o tenista carioca enfrentará o australiano Rinky Hijikata (82º) na quarta-feira (1), ainda sem horário definido. Tênis 2 - A brasileira Bia Haddad estreia nesta terça-feira (29) pelo torneio de Wimbledon. A paulista encara a uzbeque Maria Timofeeva (95ª), de 22 anos, em partida marcada para às 8h40min.