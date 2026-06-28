Inter - O Colorado encaminhou a venda do atacante Rafael Borré ao River Plate. A negociação gira em torno de US$ 3 milhões (R$ 15,5 mi), e o jogador abriu mão de valores a receber do Alvirrubro, facilitando o acerto. O colombiano deve assinar por três temporadas com o clube argentino.
Grêmio - Neste sábado (27), o Tricolor bateu o Cascavel por 2 a 1 em jogo treino no estádio Olímpico Regional no Paraná. A equipe porto-alegrense saiu perdendo por um adversário formado por jogadores do sub-20, mas Carlos Vinicius fez dois gols para garantir a virada.
Série B - Pela 15ª rodada, na sexta-feira, teve Novorizontino 2x1 Vila Novo-GO. No sábado, Operário-PR 1x0 América-MG, Criciúma 1x0 São Bernardo. No domingo, Athletic-MG 0x0 Avaí, Atlético-GO 2x0 Ponte Preta e Juventude 2 x 0 Ceará. Fortaleza x Sport e Náutico x Goiás não haviam encerrado até o fechamento desta edição.
Série C - No sábado (27), depois de voltar a empatar com o Santa Catarina em 1 a 1, o São José garantiu uma vaga na terceira fase ao derrotar os catarinenses por 4 a 2 nos pênaltis. O outro gaúcho que segue vivo é o São Luiz, que também empatou os dois confrontos com o Blumenau, mas passou com um 3 a 1 nas penalidades.
Parreira - O ex-técnico da seleção brasileira segue internado sem previsão de alta no Hospital Samaritano Barra, no Rio de Janeiro. O comandante do tetra fez uma cirurgia para cauterização de um sangramento nasal no sábado. Parreira está internado desde o dia 16 de junho devido a um quadro de inflamação pulmonar.
Lewandowski - O atacante, que já havia se despedido do Barcelona tem casa nova. O polonês de 37 anos está acertado com o Chicago Fire e irá a atuar na MLS, liga dos EUA.
Vôlei - Após três derrotas na Liga das Nações Masculina, o Brasil entrou em quadra neste domingo e conseguiu uma vitória suada diante do Canadá, por 3 sets a 2 (25/17, 23/25, 28/26 e 17/15), em Ljubljana, na Eslovênia.
Tênis - João Fonseca estreia no aberto de Wimbledon, em Londres, nesta segunda-feira (29), às 9h50min, diante do espanhol Roberto Bautista. Esta é a segunda participação do carioca na chave principal do torneio.
Tênis 2 - Luisa Stefani e a canadense Gabriela Dabrowski venceram a final de duplas do WTA 250 de Eastbourne e levantaram o troféu após superarem as tchecas Jesika Malecková e Miriam Skoch por 2 sets a 0 (6/1 e 6/4).
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