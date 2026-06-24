Canadá - Um momento comovente aconteceu na vitória da Suíça sobre os canadenses por 2 a 1. O volante Koné foi homenageado antes de a bola rolar. O jogador canadense, quebrou a perna esquerda no duelo contra o Catar e viu muitos torcedores levarem a camisa 8 ao estádio em Vancouver e a exibirem, além de ser aplaudido.
Irã - Autoridades norte-americanas “causaram problemas” ao atacante iraniano Mehdi Taremi e ao técnico assistente Saeed Alhoei, atrasando a delegação durante a viagem a Seattle para a partida da Copa do Mundo contra o Egito, informou a federação iraniana de futebol nesta quarta-feira (24). Não ficou imediatamente claro o que causou o mais recente atraso. Autoridades norte-americanas não se pronunciaram de imediato.
Austrália - A equipe não contará com dois jogadores titulares para a partida contra o Paraguai, nesta quinta-feira (25), decidindo vaga na segunda fase do Mundial. O lateral-direito Jacob Italiano e o meia Mathew Leckie sofreram lesões e estão vetados.
Grêmio - O Tricolor acertou a negociação do zagueiro Wallace, de 21 anos, do CRB. Revelado pelo time alagoano, o jogador se tornou a maior transferência de um atleta da base, no valor de R$ 3 milhões por 50% dos direitos econômicos, segundo o próprio clube.
Inter - O volante Richard está de saída do Colorado. O meio-campista possui tratativas avançadas com um clube brasileiro, ainda mantido em sigilo. O jogador possui vínculo até o fim da temporada.
Ceará - Sensação na Copa do Mundo pela seleção de Cabo Verde, o goleiro Vozinha foi oferecido ao Vozão para a sequência da Série B. Com a chegada do técnico Daniel Paulista, o clube corre para firmar contratos com novos jogadores.
Vôlei - A invencibilidade da seleção brasileira masculina na Liga das Nações chegou ao fim nesta quarta-feira (24). Em Ljubljana, na Eslovênia, a equipe comandada por Bernardinho foi superada pela Ucrânia por 3 sets a 1, com parciais de 29/27, 22/25, 25/22 e 25/21, em duelo válido pela segunda semana da competição.
Tênis - Com João Fonseca confirmado como cabeça de chave número 2, o UTS (Ultimate Tennis Showdown) divulgou, nesta quarta-feira (24), a lista completa de atletas que vão disputar e edição do Rio de Janeiro, no Maracanãzinho, entre os dias 16 e 18 de julho, além das datas dos primeiros confrontos. O brasileiro vai encarar o australiano Nick Kyrgios, finalista de Wimbledon em 2022, na estreia.
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