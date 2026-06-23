Egito - A seleção egípcia planejava seguir de Vancouver, no Canadá, para Seattle, nos Estados Unidos, onde disputará sua próxima partida na Copa, mas foi impedida de permanecer na cidade norte-americana e precisou retornar à sua base em Spokane. De acordo com o técnico Hassan, as autoridades de segurança recusaram o pedido da equipe para permanecer na cidade de Seattle. França - A mãe do técnico da França, Didier Deschamps, faleceu nesta terça-feira (23). O treinador voltará à Europa para o velório e o enterro, deixando a base da Seleção Francesa em Boston. Portanto, ele não comandará a equipe contra a Noruega na próxima sexta-feira (26). Copa do Mundo Feminina - O Inter terá que realizar algumas alterações no gramado e arquibancadas para o Beira-Rio receber o Mundial de 2027. No que diz respeito ao gramado, a Fifa exige, desde 2018, que os campos sejam híbridos. Por fim, o clube terá de recolocar cadeiras no setor do portão 7, espaço localizado atrás do gol. As mudanças serão realizadas com valores repassados pela Fifa aos clubes que cederão os estádios para a disputa do torneio. Flamengo - O Aston Villa, da Inglaterra, está tentando a contratação do lateral-direito Emerson Royal. O clube apresentou uma primeira proposta de 9 milhões de euros (R$ 53,29 milhões, na cotação atual) que está sendo avaliada pelos cariocas. Parreira - O técnico de 83 anos continua internado na UTI com inflamação pulmonar, mas agora respira sem auxílio de aparelhos. Segundo nota divulgada ontem pelo Hospital Samaritano Barra, Ele está lúcido e apresenta evolução, mas ainda precisa de cuidados intensivos. Não há previsão de alta da UTI. Em 2024, Parreira realizou quimioterapia para tratamento de um linfoma de Hodgkin. Tênis - O brasileiro João Fonseca não jogará o ATP 250 de Eastbourne, na Inglaterra, nesta semana. Cabeça de chave número 2 do evento, ele já tinha até adversário na estreia, mas optou por desistir da competição por conta de um desconforto no ombro. NBA - Giannis Antetokounmpo agora é jogador do Miami Heat. O grego de 31 anos, duas vezes MVP e dez vezes All-Star, passou os 13 anos da carreira no Milwaukee Bucks, mas a relação se desgastou nas últimas temporadas. Além de Giannis, os Bucks também enviaram Bobby Portis para o Heat e receberam quatro jogadores e uma série de picks.

