Inter - O grupo de jogadores voltou às atividades ontem. O elenco deu início à intertemporada que irá contemplar dois jogos-treino contra Coritiba e Mirassol. A reapresentação veio junto com novidades no departamento de futebol. Rogério Maia assumiu a preparação de goleiro com seu assistente Eduardo Melgarejo. Também foi anunciado o novo coordenador de performance do clube: Guilherme da Costa, que estava no Corinthians e chega para assumir a vaga deixada por Diego Pereira. A equipe ainda teve a baixa de Kayky. O atacante teve uma lesão no tornozelo direito no período de férias e já foi operado em Salvador.
Grêmio - Quatro jogadores voltaram a trabalhar no campo no CT Luiz Carvalho. Villasanti, Amuzu, Gabriel Mec e Noriega já haviam retornado às atividades no sábado, mas treinaram em separado. O técnico Luís Castro ainda tem três baixas por problemas físicos. O lateral-esquerdo Marlon, que se recupera de fratura no tornozelo direito, além do zagueiro Luis Eduardo e o atacante Pavon, que seguem em tratamento de problemas musculares.
Série B - Pela 14ª rodada, nesta terça-feira, às 20h, tem América-MG x Criciúma.
Fluminense - Seis meses depois, Thiago Silva está de volta. O zagueiro inicia sua terceira passagem pelo clube carioca, onde soma 212 partidas disputadas e 19 gols marcados, aos 41 anos. A decisão de voltar ao Brasil vem depois do jogador não renovar com o Porto, de Portugal. Ele assinou contrato até o fim do ano.
Vasco - O Cruzmaltino anunciou que Fred Luz é o novo CEO da SAF. Ele vai ocupar a vaga de Carlos Amodeo, que está de saída do clube. O clube apontou que a saída de Amodeo foi "definida de forma consensual". Amodeo havia chegado à equipe em julho de 2024, em meio a trocas na gestão do futebol.
Parreira - O técnico da seleção brasileira na conquista do tetra na Copa do Mundo de 1994 apresentou uma leve melhora no quadro de inflamação pulmonar. O ex-treinador de 83 anos está internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ele está com pouca sedação, acorda quando é solicitado, mas ainda respira com auxílio de aparelhos.
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