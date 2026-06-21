Série B - Resultados da 14ª rodada da competição, Londrina 2x0 Athletic-MG, Vila Nova 4x3 Náutico, Ceará 0x1 Botafogo-SP, Avaí 1x0 Cuiabá e CRB 1x1 Fortaleza. São Bernardo x Juventude e Goiás x Operário-PR ainda não havia terminado antes do fechamento desta edição. Nesta segunda-feira (22), ainda temos Ponte Preta x Novorizontino, às 20h. Série C - Pela 11ª rodada do campeonato, no sábado (20), o Ypiranga derrotou o Santa Cruz no Arruda por 1 a 0. Já no domingo (21), o Caxias empatou em 1 a 1 com o Maringá-PR no Centenário. Série D - Pelos jogos de ida da primeira fase da última divisão do Campeonato Brasileiro, no sábado (20), o São Luiz empatou com o Blumenau-SC no 19 de Outubro em 1 a 1. NEste domingo, no Passo D'Areia, São José e Santa Catarina-SC também empataram em 1 a 1. Athletico-PR - O clube paranaense acertou a contratação do lateral-direito Gilberto, do Bahia. O jogador de 33 anos tinha contrato até o fim do ano com o Tricolor, que mantém uma porcentagem dos direitos do atleta. Vôlei - A Alemanha venceu o Brasil por 3 a 2 neste domingo (21) pela primeira fase da Liga das Nações Feminina de Vôlei. Em Ankara, na Turquia, as parciais do jogo foram 26/24, 28/26, 15/25, 19/25 e 16/14. No sábado (20), a seleção havia derrotado a China por 3 sets a 1, com parciais de 26/24, 25/18, 19/25, e 25/15. Tênis - Pela final das duplas masculinas no ATP 500 de Halle, na Alemanha, o brasileiro João Fonseca ao lado do alemão Daniel Altmaier, foi derrotado pelos franceses Theo Arribage e Albano Olivetti por 2 sets a 0, parciais de 7/6(2) e 6/4, ficando com o vice-campeonato da competição. Tênis de Mesa - Hugo Calderano foi à decisão do WTT de Liubliana, na Eslovênia, mas acabou ficando com o vice-campeonato após ser derrotado pelo japonês Shunsuke Togami por 4 sets a 3, com parciais de 11/7, 10/12, 8/11, 11/4, 5/11, 11/7 e 7/11. Ginástica - Rebeca Andrade voltou ao lugar mais alto do pódio da ginástica artística. Depois de uma pausa de quase dois anos para cuidar da mente e do corpo, a maior medalhista olímpica do Brasil venceu a final do salto no Pan do Rio, com média de 14.266, e conquistou o ouro em casa. O dia também contou com duas pratas de Diogo Soares, nas barras paralelas e na barra fixa, e quatro bronzes com Arthur Nory, Thais Fidelis, Sophia Weisberg e Vitaliy Guimarães.