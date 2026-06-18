Série B - Pela 14ª rodada da competição, no sábado (20), às 11h, Londrina x Athletic-MG, e às 19h, Vila Nova x Náutico e Ceará x Botafogo-SP. No domingo (21), às 11h, Avaí x Cuiabá, às 16h, CRB x Fortaleza, às 17h, São Bernardo x Juventude, e às 18h30min, Goiás x Operário-PR.
Série C - Pela 11ª rodada do campeonato, no sábado (20), o Santa Cruz recebe o Ypiranga no Arruda, às 19h. Já no domingo (21), o Caxias enfrenta o Maringá-PR no Centenário, às 11h.
Série D - Pelos jogos de ida da primeira fase da última divisão do Campeonato Brasileiro, no sábado (20), às 15h30min, o São Luiz recebe o Blumenau-SC no 19 de Outubro. Já no domingo (21), o São José encara o Santa Catarina-SC no Passo D’Areia, às 16h.
Cruzeiro - O Cabuloso anunciou Gabriel Rojas, lateral esquerdo que chega do Racing, até o fim de 2029. O argentino, de 28 anos, é a primeira contratação do clube para as competições do segundo semestre da temporada. A Raposa pagará 6 milhões de dólares (cerca de R$ 31 milhões), de forma parcelada, ao time argentino.
Liverpool - Os Reds anunciaram na tarde desta quinta-feira, a contratação de Víctor Muñoz, atacante de 22 anos que disputa a Copa do Mundo pela Espanha. Revelado pelo Real Madrid, o jovem atuou na última temporada pelo Osasuna, que recebe 40 milhões de euros (R$ 237 milhões) no negócio.
Futebol Internacional - Ex-volante do Inter e da seleção, Sandro acertou com o primeiro clube para os primeiros passos na carreira de técnico. O ex-jogador foi anunciado pelo São João de Ver, da terceira divisão de Portugal que tem Daniel Alves como um dos donos.
Vôlei - A Seleção Brasileira de vôlei feminino manteve sua invencibilidade na Liga das Nações (VNL) ao vencer a Bélgica por 3 sets a 2 nesta quinta-feira (18), em Ancara, na Turquia. O triunfo, conquistado após um jogo emocionante decidido no tie-break, marca a segunda vitória da equipe na segunda semana da competição. O confronto foi extremamente equilibrado, com as parciais terminando em 25-20, 22-25, 23-25, 25-22 e 15-13.
Tênis - O brasileiro João Fonseca avançou para as semifinais de duplas do ATP 500 de Halle, na Alemanha. Junto ao alemão Daniel Altmaier, venceu a dupla formada pelo francês Sadio Doumbia e o australiano Marc Polmans por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (8/6). Já nesta sexta-feira (19), volta a entrar em quadra às 11h, para encarar o americano Ben Shelton e o italiano Flavio Cobolli, lutando por uma vaga na final.
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