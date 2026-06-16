Inter - O Colorado se reapresenta na próxima semana com um novo membro na sua comissão técnica. Rogério Maia será o novo preparador de goleiros do clube. Ele estava no Santos e substitui Leonardo Martins, demitido no início deste mês. Aos 52 anos, esta será sua quinta passagem no Alvirrubro, já tendo trabalhado com Alisson, hoje na seleção. Em 2018, integrou a comissão na Copa do Mundo ao lado de Taffarel, além de ter participado das conquistados de ouro olímpico nas Olimpíadas de 2016, no Rio, e em 2021, em Tóquio.
Tunísia - A Federação de Futebol do país anunciou o francês Hervé Renard como seu novo técnico. Ele substituirá Sabri Lamouchi, demitido após a goleada sofrida por 5 a 1 para a Suécia na estreia do Mundial. O acordo inicial com Renard é para comandar a seleção no restante do torneio. Aos 57 anos, ele tem experiência em Copas. Em 2018, foi o técnico do Marrocos e, em 2022, esteve à frente da Arábia Saudita. Ele estava sem clube desde que foi demitido pelos sauditas, em abril.
Tênis - João Fonseca e o alemão Daniel Altmaier conseguiram uma vaga na chave principal de duplas do ATP 500 de Halle pela desistência de Nick Kyrgios, com uma lesão no joelho direito, e avançaram às quartas de final após vitória por 2 sets a 0 (6/2 e 7/6) contra os americanos Ethan Quinn e Learner Tien. Agora, eles enfrentam a dupla formada por Marc Polmans e Sadio Doumbia. A partida será disputada nesta quarta-feira (17) de manhã. Algumas horas antes, Fonseca enfrentou o alemão Yannick Hanfmann e acabou eliminado na primeira rodada, em derrota por 2 sets a 0 (duplo 6/2).
NBA - Tiago Splitter é o novo técnico do Chicago Bulls. A franquia, uma das mais vitoriosas da história, anunciou a contratação nesta terça-feira, depois de a imprensa americana já ter dado como certa a transferência. De acordo com a política da equipe, os termos do contrato, como duração e salário, não foram divulgados. Primeiro brasileiro a comandar uma franquia na NBA, Splitter somou 42 vitórias em 81 jogos como treinador interino do Portland Trail Blazers na última temporada.
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