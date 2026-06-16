Série B - Pela 13ª rodada, nesta terça-feira, às 20h tem Fortaleza x América-MG. Copa do Brasil Feminina - Nesta segunda-feira foram sorteados os confrontos das oitavas de final da competição na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Os mandos de campo também foram estabelecidos, a disputa será em jogo único. O Inter, única equipe gaúcha remanescente, vai enfrentar o Coritiba, na casa das adversárias. Real Madrid - O clube merengue anunciou nesta segunda-feira a contratação do lateral-esquerdo Marc Cucurella, de 27 anos, que assinou vínculo até 30 de junho de 2032. Essa é a primeira novidade na equipe desde a chegada de José Mourinho ao clube. Um dos principais jogadores do Chelsea, o defensor também estava no radar do Atlético de Madrid e Barcelona e chega a pedido do novo comandante. Rafa Mir - A Justiça de Valência anunciou nesta segunda-feira (15) a condenação do atacante do Elche (emprestado pelo Sevilla) a oito anos e seis meses de prisão por agressão sexual e agressão com lesão corporal. Ele foi denunciado em setembro de 2024 por duas mulheres, que alegam que a o crime aconteceu na casa do atleta. O tribunal afirma que a agressão aconteceu somente com uma das mulheres, que receberá uma indenização de 64 mil euros (cerca de R$ 371 mil). A condenação ainda pode ser contestada. MMA - Não foi dessa vez que Alex Poatan Pereira reescreveu seu nome na história do UFC. Sob olhares de Donald Trump, o paulista de 38 anos perdeu para o francês Ciryl Gane ainda no segundo round, dizendo adeus ao então histórico 3º cinturão da entidade. A derrota também encerrou a campanha perfeita dos brasileiros no UFC Casa Branca, realizado neste domingo, que contou com vitórias de Diego Lopes e Mauricio Ruffy. Basquete - Tiago Splitter está a detalhes de ser escolhido como novo treinador principal do Chicago Bulls para a próxima temporada da NBA. Segundo informações da ESPN americana, o brasileiro faz parte dos quatro 'finalistas' para o cargo e já teria informado ao Portland Trail Blazers que aceitou um novo emprego. Caso fique com a vaga, será a primeira experiência do brasileiro como treinador principal efetivo na liga norte-americana. Tênis - Na manhã desta terça-feira, João Fonseca faz sua estreia pelo simples na temporada de grama no ATP 500 de Halle, na Alemanha. O brasileiro terá pela frente o local Yannick Hanfmann. O jovem carioca já havia feito sua estreia no piso vivo, só que pelas duplas, onde acabou eliminado no domingo.