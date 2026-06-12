Brasil x Marrocos: onde assistir, escalações, horário e arbitragem da estreia da seleção na Copa

Chegou a hora de conhecer o time que o técnico Carlo Ancelotti escolheu para buscar o hexacampeonato da Copa do Mundo. O Brasil vai encarar o Marrocos, pela segunda vez em mundiais, neste sábado (13), às 19h, em sua estreia no Mundial, pelo Grupo C, no estádio de Nova Jersey. Esse será o único confronto entre seleções que estão no top 10 do ranking da Fifa na 1ª fase do torneio.
A escalação que entrará em campo ainda tem mistérios. Alisson está garantido no gol, assim como Gabriel Magalhães e Marquinhos como zagueiros. Apesar das certezas na defesa, a maior dúvida é no setor. As laterais foram um problema por todo o ciclo até a chegada aos Estados Unidos, Canadá e México e ainda ganharam profundidade com a lesão de Wesley, às vésperas da Copa.
Para o lugar do lateral direito, Ancelotti chamou o volante Ederson, deixando Danilo e o gaúcho Ibañez como opções. Nos últimos dias o primeiro parece ter ganhado a vaga. Na esquerda, Douglas Santos era o mais cotado, mas nos treinos é Alex Sandro que tem sido o escolhido e deve iniciar o confronto deste final de semana.
Outra incerteza é como será montado o meio–campo e o ataque. O modelo preferencial do ataque nas eliminatórias tinha quatro atacantes, mas após as lesões de Rodrygo e Estevão, o comandante da amarelinha passou a utilizar um trio no ataque e um tripé no meio. Com a mudança, Paquetá ganhou espaço no time. A única baixa confirmada é Neymar, que ainda se recupera de lesão na panturrilha.
Já o Marrocos chega para o torneio querendo repetir o sucesso da edição passada, quando foi sensação da Copa, caindo apenas nas semifinais, diante da França. Os africanos acabaram em 4° lugar, depois de perder para a Croácia na disputa pelo 3° lugar.
Para a estreia o técnico Mohamed Quahbi tem ausências. O zagueiro Nayef Aguerd e o atacante Abde Ezzalzouli sofreram lesões e desfalcam a equipe.
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Brasil: Alisson, Wesley, Marquinhos, Léo Pereira (Gabriel Magalhães) e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Rayan (Paquetá), Igor Thiago, Raphinha e Vini Jr. Técnico: Carlo Ancelotti.
Marrocos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Chadi Riad, Marwane Saadane e Noussair Mazraoui; Neil El Aynaoui, Ounahi, El Khannouss e Brahim Díaz; Saibari e Amine Sbai.
Arbitragem: Slavko Vincic (ESL) será auxiliado por Tomaz Klancnik (ESL) e Andraz Kovacic (ESL).
SERVIÇO BRASIL X MARROCOS
Local: Estádio de Nova Jersey, East Rutherford, Nova Jersey, EUA;
Data e hora: Sábado (13), às 19h;
Transmissão: TV Globo, SBT, Sportv e CazéTV (Youtube).
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