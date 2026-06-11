Brasil inicia busca pelo hexacampeonato da Copa do Mundo diante do Marrocos

Chegou a hora torcedor, neste sábado (13), às 19h, mais de 200 milhões de corações batem junto com os onze que entram em campo para defender o Brasil diante do Marrocos pela estreia da seleção no Grupo C da Copa do Mundo de 2026. O palco do embate que inicia o caminho em busca do hexacampeonato será o estádio de Nova Jersey, nos Estados Unidos.
O time comandado pelo técnico Carlo Ancelotti terá a dura missão de evitar o maior jejum do Brasil em Mundiais. Já são 24 anos desde a conquista do penta, em 2002, o mesmo intervalo vivido entre o tri, em 1970, e o tetra, em 1994. Caso a amarelinha não deixe a América do Norte carregando a taça, pela primeira vez o país vai amargar 28 anos sem estar no topo do mundo.
O Brasil não chega para o torneio com a mesma badalação de outros anos. Diferente dos dois ciclos anteriores em que o Brasil garantiu a vaga nas eliminatórias em 1° lugar, quando comandado pelo técnico gaúcho Tite, dessa vez sob três treinadores diferentes – Fernando Diniz, Dorival Júnior e Ancelotti – a equipe se classificou apenas em 6°, o pior resultado de sua história. Mas como já aconteceu em outras oportunidades, a expectativa é que quando soar o apito inicial todos os problemas fiquem para trás e a seleção encontre a sintonia fina.
Continue sua leitura, escolha seu plano agora!