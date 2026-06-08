Seleção Feminina - Nesta terça-feira (9), às 21h30min, o Brasil vai enfrentar os Estados Unidos na Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará. Esse será o segundo numa série de dois amistosos entre as equipes em território nacional. No primeiro, as brasileiras venceram por 2 a 1, na Neo Química Arena, em São Paulo.
Série B - Pela 12ª rodada, nesta terça-feira (9), às 19h, Náutico x Fortaleza e Ponte Preta x Cuiabá.
Amistoso Internacional - Nesta terça-feira (9), às 22h, a Argentina encara a Islândia no Jordan-Hare Stadium, em Alburn, Alabama, nos Estados Unidos. Este será o último confronto da Albiceleste antes da sua estreia na Copa do Mundo.
Copa do Mundo - Omar Abdulkadir Artan, da Somália, teve sua entrada negada nos Estados Unidos, onde apitaria partidas do Mundial. O árbitro foi barrado de entrar no país por oficiais de imigração e precisou retornar à Turquia, de onde vinha seu voo. Artan foi eleito como o melhor árbitro da África pela Confederação Africana de Futebol. A Fifa e o Governo Americano ainda não se pronunciaram sobre o assunto.
Corinthians - A direção formalizou uma proposta de renovação contratual para Memphis Depay e agora aguarda a resposta do atacante holandês sobre a permanência no clube. A reportagem apurou que a diretoria apresentou ao jogador um novo modelo de vínculo, contemplando todas as condições consideradas necessárias pela atual gestão para viabilizar sua continuidade no Parque São Jorge.
Tênis - A campanha de João Fonseca em Roland Garros trouxe reflexos imediatos na classificação mundial. Na atualização mais recente do ranking da ATP, divulgada nesta segunda-feira(8), o brasileiro subiu para a 25ª posição e assumiu o posto de tenista sul-americano mais bem colocado da lista.
Surfe - Yago Dora está eliminado da etapa de El Salvador, o quinto evento da temporada na WSL. Campeão mundial em 2025, ele foi derrotado nesta segunda-feira (8) pelo francês Marco Mignot por 12,84 a 12,83.
Christian Eriksen - Depois de ter tido um mal súbito durante a partida entre Dinamarca e Ucrânia, o meia dinamarquês publicou um texto nas redes sociais nesta segunda-feira para tranquilizar os torcedores sobre sua saúde. O meia explicou que a situação não passou de um susto causado pelo seu cardiodesfibrilador implantável (CDI). O aparelho foi colocado em 2021, quando o meio-campo sofreu uma parada cardíaca no gramado.
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