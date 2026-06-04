Série B - Pela 12ª rodada, nesta sexta-feira (5), às 20h, Operário-PR x Juventude. No sábado (6), às 11h, Criciúma x Londrina. Já no domingo (7), às 16h, CRB x São Bernardo. Série D - Pela última rodada da fase de grupos da competição, no domingo (7), pelo grupo A16, às 15h, Blumenau-SC x São José e Azuriz-PR x Brasil-Pel. Às 16h, pelo grupo A15, São Luiz x Joinville-SC e Guarany de Bagé x Cianorte-PR. Com exceção do Guarany, já eliminado, todos os outros gaúchos disputam uma vaga no mata-mata. Seleção Feminina - As comandadas de Arthur Elias enfrentam os Estados Unidos na Neo Química Arena, no sábado (6), às 18h30min. O principal destaque é o retorno de Marta com a camisa amarelinha. A maior artilheira da história das Copas volta a vestir a camisa da seleção após quase um ano afastada. O amistoso faz parte da preparação para a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil entre 24 de junho e 25 de julho. Real Madrid - A disputa eleitoral no clube merengue segue a todo vapor. Após Enrique Riquelme afirmar que já tem acordos com Haaland e Rodri, o Benfica soltou um comunicado afirmando que, caso Florentino Pérez seja reeleito presidente do Real Madrid, a equipe espanhola irá pagar a multa rescisória de José Mourinho no clube português de 15 milhões de euros (R$ 88,6 milhões) para levar o português para Madri. Liverpool - Os Reds já têm um novo técnico para a próxima temporada. Menos de uma semana depois de confirmar a saída de Arne Slot, o clube inglês anunciou nesta quinta a contratação de Andoni Iraola. O treinador chega após uma grande campanha que classificou o Bournemouth para um torneio europeu pela primeira vez na história. Óbito - João Leiva Campos Filho, o Leivinha, faleceu nesta quinta-feira. Ídolo do Palmeiras, o ex-jogador tinha 76 anos e enfrentava consequências de um alzheimer. Foram 267 partidas e 108 gols com a camisa alviverde. Fórmula 1 - No domingo (7), às 10h, os pilotos retornam à pista para o GP de Mônaco. O italiano Kimi Antonelli, da Mercedes, lidera com 131 pontos, atrás dele, seu companheiro de equipe, o britânico George Russell, aparece com 88. O monegasco da Ferrari, Charles Leclerc fecha o top-3 com 75 pontos. Antes da corrida principal, os pilotos ainda disputam a classificação no sábado (6), às 11h. Tênis - Nesta sexta-feira (5), Luisa Stefani volta as quadras como a última representante brasileira em Roland Garros. Ela, junto com a canadense Gabriela Dabrowski, enfrenta a dupla formada pela tcheca Kateřina Siniaková e a norte-americana Taylor Townsend, favoritas no torneio. O horário da partida está previsto para às 8h10min.