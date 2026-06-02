Amistosos Internacionais - Nesta quarta-feira (3), às 15h45min, tem Holanda x Argélia, às 22h, jogam Coreia do Sul x El Salvador. Na quinta-feira, às 14h, jogam Suécia x Grécia, às 16h, Espanha x Iraque, às 16h10min, França x Costa do Marfim, às 21h República Tcheca x Guatemala e às 23h, México x Sérvia.
Arsenal - Mesmo após perder o pênalti decisivo na final da Liga dos Campeões, Gabriel Magalhães, do Arsenal, da Inglaterra, recebeu apoio do torcedor do Gunners. A camisa do zagueiro, registrou aumento de 350% nas vendas após a partida, segundo o jornal espanhol Marca.
Uruguai - A Celeste ganhou uma preocupação de última hora às vésperas da Copa do Mundo de 2026. Um dos principais nomes da equipe de Marcelo Bielsa, Giorgian De Arrascaeta, do Flamengo, sentiu dores musculares durante um treinamento da seleção e pode ficar fora do torneio.
Futebol Brasileiro - Cinco clubes da Série A apresentaram receitas bilionárias no ano passado. São eles, o Flamengo, R$ 2,08 bilhões, Palmeiras, R$ 1,78 bilhão, Botafogo R$ 1,4 bilhão, São Paulo R$ 1,07 bilhão e Fluminense R$ 1,02 bilhão. O Inter aparece em sétimo lugar na lista com R$ 775,7 milhões e o Grêmio é o 11° com R$ 646,1 milhões.
Tênis - Acabou o sonho em Paris. O brasileiro João Fonseca foi derrotado por 3 sets a 0 pelo tcheco Jakub Mensik, com parciais de 6/4 6/3 7/6 e deu adeus à Roland Garros nesta terça-feira (2). Apesar da eliminação nas quartas de final, essa foi a melhor campanha do carioca em Grand Slams em sua breve carreira e lhe garantiu uma premiação de aproximadamente R$ 2,7 milhões.
Tênis 2 - A brasileira Luisa Stefani, ao lado da canadense Gabriela Dabrowski, venceu a dupla formada pela alemã Laura Siegemund e a russa Vera Zvonareva por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 7/6 e avançou às semifinais de Roland Garros nas duplas femininas. Agora, as tenistas vão enfrentar as líderes do ranking da ATP, a norte-americana Taylor Towsend e a tcheca Katerina Siniakova. Nas duplas masculinas, o gaúcho Marcelo Demoliner e o indiano Sriram Balaji encaram na manhã desta quarta-feira (3) o britânico Henry Patten e o finlandês Harri Heliovaara por uma vaga nas semifinais.
Vôlei - Nesta quarta-feira (3), às 20h, o Brasil estreia diante da Holanda pela Liga das Nações feminina. Na quinta-feira, às 20h, as brasileiras voltam às quadras para encarar a República Dominicana.
Basquete - Nesta quarta-feira (3), às 21h30min, iniciam as finais da NBA. O San Antonio Spurs recebe o New York Knicks para dar o pontapé inicial na melhor de sete que define o campeão do torneio.
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